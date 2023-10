Imprese e innovazione, confronto all'Università Federico II di Napoli

Si terrà il 20 ottobre 2023 dalle ore 9:30 nell' Aula Carlo Ciliberto (Aula Rossa), Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Università degli Studi di Napoli Federico II (via Cinthia, Fuorigrotta) il Convegno «Innovazione, relazioni di collaborazione tra imprese e prospettive di sviluppo delle supply chain globali dell’industria aeronautica. Nuove sfide in tempi di turbolenza».

ll convegno sarà introdotto dal professore Prof. Luigi Cantone che lascerà poi spazio ai Saluti Istituzionali a cui parteciperanno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessore Regionale «Innovazione, Internazionalizzazione e Start Up» Valeria Fascione, il Presidente Unione Industriali di Napoli Costanzo Iannotti Pecci, il Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito, la Direttrice Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II Adele Caldarelli e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Successivamente ci saranno gli interventi del prof Luigi Cantone e del prof Pierpaolo Testa dell'Università degli Studi di Napoli Federico II seguiti poi dal Ceo Gfc Fabio Cantone.

Ci sarà poi spazio per il Former Chief Operating Officer at Alenia North America & Former Chairman of the Board at Global Aeronautica Vincenzo Caiazzo e per il Ceo Gruppo Schiano ebikes&bikes Mario Schiano.

Seguiranno gli interventi di Angela Natale, Giovanni Abete,Alfredo Postiglione Coppola e Maria Grazia Villano.

Le conclusioni saranno affidate a Acibiades Soares Guedes dell'Università di Porto.