Pianura: discarica a cielo aperto a due passi dal Santuario

Pianura, il Santuario di San Giustino Russolillo è attorniato da una discarica a cielo aperto. Divani, resti di servizi igienici, vetro, mobili e materiali di risulta edile. Uno scempio che si potrae da mesi e che giace coccolato dall'indifferenza istituzionale. A poco più di un anno dalla santificazione del parroco pianurese,capace di esportare il quartiere in tutto il mondo: dal Sudamerica all'Oceania; dagli Stati Uniti al Giappone, la situazione è di degrado totale.

Poteva rappresentare un volano per il territorio ed invece ricama una conseutudine territoriale nota ai residenti: Pianura è terra franca per gli sversamenti abusivi peché non c'è controllo. Non ci sono dissuasori video, manca di presenza di polizia locale e soprattutto di interesse politico.

Lo stesso scempio è riscontrabile a Via Grottole, nell'area del relitto edilizio del Poliambulatorio, in cui sono presenti persino lastre eternit così come a Via Domenico Padula e in zona Masseria Grande.

Nell'ambito dell'operazione Quartiere Pulito, tanto propagandata per mezzo social da alcuni ammistratori locali, le zone in questione non sono rientrate lasciando interdetta la cittadinanza. Di fronte all'area ricoperta di rifiuti, ci sono i cancelli del Parco Falcone Borsellino ancora chiuso (da oltre dodici anni) con il cantiere dei lavorii fermi da mesi.

Pianura, terra natale di San Giustino , al centro dell’attenzione mediatica, cuore propulsante dello spirito religioso, Negandosi la possibilità di accogliere dignitosamente i pellegrini , mostra il suo triste volto cinto dai rifiuti.