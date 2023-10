«Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo portato avanti nel tempo, perchè la nostra è l'unica fiera che si svolge in Campania e che resta un riferimento del settore». Le parole di Luciano Paulillo, amministratore delegato della fiera e presidente delle Fiere Associate, hanno dato il via ieri a Vebo, la Fiera Internazionale della Bomboniera, Casa, Regalo e Design giunta alla sua ventiduesima edizione, in programma fino al 9 ottobre alla Mostra d'Oltremare. Madrina speciale, Veronica Maya che ieri ha inaugurato la manifestazione insieme a Marco Paulillo, presidente Vebo e Remo Minopoli, presidente della Mostra. I sette padiglioni e gli oltre 250 espositori avranno la possibilità di attrarre i buyer e i numerosi stakeholder. Modernità e tradizione insieme per accompagnare gli operatori del settore ed anticipare le nuove tendenze in vista del 2024. Tra le novità di quest'anno oltre all'industria manifatturiera, ai rappresentanti del settore bomboniera, confetti come Maxtris di Enzo Miccio, c'è Vebocart una nuova area espositiva interamente dedicata alla cartoleria. Con la showgirl Maya, i Paulillo hanno salutato alcuni dei numerosi espositori all'interno della Mostra. «Abbiamo puntato su tradizione e innovazione - ha rilanciato Marco Paulillo - dando spazio ad aziende che possano coinvolgere un pubblico ancora più giovane».

Tra confetti e piccole opere anche bomboniere e gadget in stile azzurro Napoli. Dopo lo scudetto conquistato dalla squadra di De Laurentiis infatti, il mercato è pronto a soddisfare le richieste diversificate da parte dei clienti. Voci campane dunque ma non solo. Per sfruttare nuove opportunità di mercato, tanto spazio anche al settore home grazie alla presenza di nuove aziende come Maino Carlo, Mastercraft, Pozzi Milano ed Arte e Mestieri e al comparto complementi d'arredo come Innova Living, Mauro Ferretti, Mascagni Casa, Henriette ed Elleffe, design italian luxury decor, interpreti di quella visione sul futuro che trasformerà Vebo in una sorta di Salone del mobile tutto napoletano. «Sarà un appuntamento fisso sul nostro calendario - ha aggiunto Minopoli - la Mostra d'Oltremare è viva, è un luogo capace sfruttare appieno i propri spazi ed è soprattutto un punto di riferimento sia per i napoletani sia per i numerosi turisti che affollano la città».