Musicista ucciso a Napoli, il killer di Giogiò in tv a febbraio in un servizio di Striscia la Notizia

Era lo scorso febbraio, quando nel programma «Striscia la Notizia», in cui si parla di criminalità, compare l’assassino di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne colpito con tre colpi di pistola, che fissa la telecamera in segno di sfida.

Era il 28 febbraio 2023 e Vittorio Brumotti era nei Quartieri Spagnoli di Napoli per un servizio sul giro di spaccio e criminalità giovanile. E in quel servizio che appare il 16enne oggi arrestato con l'accusa di aver ucciso Giogiò dopo una banale lite per il parcheggio di un motorino. Si vede per qualche istante l’assassino, che indossa una giacca verde e ha una sigaretta tra le dita. «Bisogna creare un sistema più giusto – dice Francesco Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra – affinché la morte di questo ragazzo non sia avvenuta invano».

E sulla vicenda aggiunge: «Me lo ricordo bene quel servizio, una situazione allucinante.

Per fare le riprese del murale di Ugo Russo fummo scortati da diverse pattuglie della polizia. Attorno a quell' immagine che palesemente era idolatrata come mitizzazione del crimine erano radunati decine di minorenni tutti con scooter costosi e ovviamente senza casco. C'erano anche tanti adulti, i genitori, che guidavano questa sorta di mega paranza».