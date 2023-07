Napoli, palazzo da abbattere: sarà caos traffico

E' necessario abbattere un edificio in via Generale Raffaele Carrascosa all'Arenaccia sicché, a partire da lunedì, ci sarannno difficoltà nella circolazione stradale nella strada che si immette proprio su via Arenaccia.



Per tutta la settimana dal 17 al 23 di luglio, tra le 8 e le 18 su via Carrascosa sarà previsto il restringimento della strada e il transito su una sola carregghiata con senso unico alternato regolato da un semaforo. Segnaletica specifica sarà posizionata sia all'intersezione con via Arenaccia che all'intersezione con via Generale Pinto e il transito sarà regolato da movieri messi a disposizione dalla ditta che si occupa dell'abbattimento.