Napoli, via ai lavori sui vagoni della Funicolare di Chiaia

I lavori in corso alla funicolare di Chiaia, a Napoli, procedono. Secondo Palazzo San Giacomo a buon ritmo. All'interno dell'infrastruttura gli operai da mesi sono al lavoro, però sui vagoni che dovranno trasportare i passeggeri non c'è stata ancora nessuna attività: gli interventi sono stati autorizzati solo oggi, 10 aprile, con la disposizione dirigenziale numero 10641 del servizio infrastrutture d trasporto speciali, diramazione dell'Area infrastrutture di trasporti del Comune di Napoli.

In realtà si tratta di una autorizzazione al subappalto per l'intervento sulle vetture. La Graffer, l'azienda lombarda che dal mese di luglio del 2023 ha iniziato gli interventi in seguito al bando da 6,5 milioni di euro, ha infatti chiesto il permesso al Comune per affidare alcune lavorazioni alla ditta "De Luca Spa", di Cancello ed Arnone, nel Casertano.



L'azienda casertana, avrà un tempo estremamente ridotto per eseguire tutti gli interventi che, secondo l'accordo con Graffer dovranno essere consegnati entro il 4 di giugno, 55 giorni in totale a partire dalla data di accettazione del subappalto.

Secondo le specifiche dell'accordo consegnate a Palazzo San Giacomo, dovrà occuparsi delle seguenti operazioni sui vagoni