Napoli, festa scudetto: metro e linee flegree prolungate fino a mezzanotte

Si pensa a un prolungamento dell'orario di esercizio della metropolitana fino a mezzanotte per gli eventuali festeggiamenti dello scudetto domenica a Napoli.

Lo ha spiegato Umberto De Gregorio, presidente di Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, nel corso di una conferenza stampa in Regione per presentare le iniziative messe in campo dall'ente di Palazzo Santa Lucia in vista dei festeggiamenti per la matematica conquista del terzo scudetto del Napoli.

«Si sta ipotizzando - ha spiegato De Gregorio - un prolungamento del servizio della metropolitana di Anm, della metro Eav Aversa-Piscinola, delle linee flegree e della metropolitana Linea 2 fino alla mezzanotte di domenica. Altra ipotesi è se la vittoria matematica non si realizzi questa domenica ma si debba andare a martedì, in questo caso la situazione si complica perché la partita è prevista alle 20.45 per cui i festeggiamenti sarebbero di notte e dovremmo prevedere un prolungamento almeno fino alle ore 2 o 3 di notte. La complessità deriva dal fatto che bisognerà trovare personale disponibile, i sindacati evidenziano problemi di sicurezza determinati dall'afflusso sui treni».