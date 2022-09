Decima edizione del premio San Gennaro World, tutti i vincitori da Dries Mertens a Le Parenti di San Gennaro

Arriva alla sua decima edizione il premio San Gennaro, che diventa World e si sposta dal sagrato del Duomo, sua storica casa, e sale sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando, il prossimo martedì 27 settembre, alle ore 21.00.

A presentarlo sarà come sempre, il direttore artistico Gianni Simioli: «il sagrato del Duomo è stato la casa del Premio San Gennaro sin dalla prima edizione e ci ritornerà in futuro, quindi è un arrivederci (e non un addio) alla Curia e ai commercianti di via Duomo, che ringrazio per il sostegno e la vicinanza al Premio».

Il premio San Gennaro è un riconoscimento che viene assegnato alle personalità che hanno compiuto un “miracolo terreno”.

Il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Dries Mertens, il calciatore che ormai ha il cuore azzurro; Ciro Capano, uno dei volti della cultura attoriale napoletana; Enzo Chiummariello, figura importante e strategica del rap game contemporaneo; Claudio Ferrante, fondatore e presidente di Artist First e docente del laboratorio di processi aziendali del Master in Comunicazione dell’Industria Discografica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Renato Lori, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; Maria Nazionale, attrice e cantante tra le più note e autorevoli rappresentanti della canzone napoletana nel mondo; Matteo Paolillo, tra i protagonisti di “Mare fuori” nei panni di Edoardo Conte, attore, cantautore con il nome d’arte Icaro, regista e sceneggiatore; Valeria Parrella, scrittrice e ambasciatrice della cultura e dell’arte; 99 Posse, con il suo nucleo originario Luca “’O Zulù” Persico, Massimo Jovine e Marco Messina, insieme ai più recenti componenti della Posse Simona Boo, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito; Le Parenti di San Gennaro, un gruppo di donne che il 19 settembre di ogni anno, si siedono in prima fila al Duomo e dedicano nenie al Santo Patrono affinché il sangue si sciolga in fretta per il bene di tutto il popolo napoletano.

Dal 2013, anno della sua nascita, il Premio San Gennaro è stato conferito, tra gli altri, a Andrea Bocelli, Lino Banfi, Rocco Hunt, Barbara Foria, Peppino Di Capri, Lapo Elkann, Marisa Laurito, Gigi D’Alessio e tanti altri.