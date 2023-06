Cosa fare a Napoli nel weekend dal 10 all'11 giugno: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend dal 10 all'11 giugno

Mostre e visite ai monumenti

“Aperti per Voi”: alla scoperta delle bellezze artistiche anche di sera

Dal 9 all’11 giugno i luoghi “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano si animano per “Aperti per Voi sotto le Stelle”: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Sabato 10 giugno dalle 10 alle 20 sarà possibile ammirare la Basilica di San Giorgio Maggiore. A seguire, un concerto per coro ed organo "Storie di una Madre" del Coro Exultat.

“Arte digitale, oltre il reale”, la mostra d’arte digitale NFT

A partire da venerdì 9 giugno sarà possibile visitare la mostra d'arte NFT dal titolo “Arte digitale, oltre il reale” presso la sede di weHUB digital space in Via Toledo 205, a Napoli.

L'evento, che ha ottenuto il patrocinio dell’università degli studi di Napoli Parthenope, è a ingresso libero, ma con ticket obbligatorio.

Gli spettacoli e la musica

Music Experience: tributo a Lucio Dalla a lume di candela

Domenica 11 giugno, alle 21.30, il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ospiterà un concerto sensazionale con musiche e canzoni dedicate ad uno dei più amati e innovativi cantautori italiani: Lucio Dalla. Le sue intramontabili canzoni, interpretate da Aurelio Fierro, doneranno ai partecipanti emozioni sorprendenti che resteranno nei cuori. Uno spettacolo ricco di emozioni a lume di candela.

«Le Storie Sbucciate», arriva a Napoli lo spettacolo social

Il tour «Storie Sbucciate» continua a Napoli, sabato 10 giugno alle ore 20.30 presso il Club Partenopeo con ingresso gratuito. Spettacolo che vedrà in scena la Piccola Compagnia Impertinente, gli attori faranno rivivere a teatro avventure e racconti di viaggio, momenti “sbucciati” da esperienze indimenticabili, emozioni degne che nessuna stories, per quanto azzeccata sia, potrà mai restituire.

Attività all'aperto

Aperitivo nel Giardino di Palazzo Reale a Napoli con DJ Set e Napoleone Live

Dalle 18 alle 24 di domenica 11 giugno 2023 una grande serata di musica nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli con uno speciale “Aperitivo nel Giardino” e un ospite speciale, Napoleone, con dj set speciale di Valerio Viglione e Francesco Silvestri. La prenotazione è gratuita.

Yoga in Certosa al Museo di San Martino

Sabato 10 giugno nella splendida cornice della Certosa e del Museo di San Martino a Napoli, un'esclusiva serie di eventi si dispiega sul tappeto della cultura e della pratica dello Yoga. Questa iniziativa è promossa e curata da Tatyana Sidorenkova. L'ingresso è gratuito.