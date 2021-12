Doni sotto l'albero: un'iniziativa dedicata ai piccoli pazienti della pediatria del Policlinico Federico II

Il Natale rappresenta una delle feste più sentite, una tradizione che avvolge questo momento dell’anno con la ricchezza del suo fascino senza tempo. Un periodo che ha la capacità di risvegliare gli animi, ed è per questo che bisogna tenere a mente che lo spirito del Natale è anche vicinanza, solidarietà, condivisione, aggregazione, ma soprattutto empatia con il prossimo. Così prende vita Doni sotto l’albero: un’iniziativa dedicata ai bambini - del reparto di pediatria dell’Aou Federico II di Napoli - affetti da fibrosi cistica e altre patologie. Il progetto benefico - organizzato da Lucia Pisani e altre referenti della scuola in ospedale Federico II di Napoli (l'Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII Aliotta) - fa parte di un'organizzazione volta a regalare un sorriso ai bambini in degenza che vivranno un momento di grande gioia nel ricevere in dono i regali di Natale. «Di solito quello che le famiglie e i bambini lamentano, di fronte una patologia complessa come la fibrosi cistica, è il senso di solitudine e di isolamento nella gestione di una malattia cronica che determina un impegno costante quotidiano da parte di tutto il contesto familiare - spiega Valeria Raia, responsabile Uos fibrosi cistica del bambino dell'Aou Federico II di Napoli -. Quindi questi eventi sono molto importanti perché ci danno la misura di una solidarietà che si accompagna ad altre iniziative come quelle di tipo strettamente medico ma anche sociali», conclude.

Magnifici giocattoli e panettoni artigianali, arrivati in grande abbondanza grazie alla partecipazione dell'Associazione Sottufficiali della Us Navy, l'Associazione Città senza frontiere Napoli e l'Associazione Fratelli Molaro-Benny Molaro, segno tangibile di un alto senso di generosità e solidarietà. Con Doni sotto l'albero, il personale docente si fa portavoce di una missione speciale, ovvero la missione di donare un sorriso: «Il Natale rappresenta uno di quei momenti in cui la generosità è molto sentita, e la scuola partecipa soprattutto in questi momenti. Così le famiglie del nostro territorio, e dei plessi che caratterizzano la nostra Istituzione scolastica, rispondono ai bisogni di questa piccola sezione ospedaliera - commenta Maria Vorzillo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII Aliotta di Napoli -. Ci sono tanti doni che verranno consegnati ai bambini nei giorni che precedono il Natale: questo è momento che accomuna tutti e ci rende felici». Un momento di grande solidarietà rappresentato anche dalla continuità della scuola in ospedale, come ricorda Lucia Pisani, referente e docente della scuola in ospedale I.C. Giovanni XXIII Aliotta, che dichiara: «Nonostante la pandemia, si riesce a garantire una normale quotidianità di vita scolastica, ovviamente con strategie didattiche semplificate».

Una giornata volta a regalare un sorriso anche grazie all'ilarità di Andrea Albertini, nelle vesti di Babbo Natale, e di Angelo Iannelli, attore e scrittore, che ha aderito all'iniziativa benefica nei panni di Pulcinella: «I bambini hanno bisogno di un supereroe che possa donare loro la forza di andare avanti, sorridere, e sentire vicino il personaggio di Pulcinella». Così Iannelli - da sempre attivo nel sociale - desidera stampare sul volto dei più piccoli, il sorriso della nota maschera napoletana attraverso un'esibizione con la sua fedele marionetta, Gennarino.