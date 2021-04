Foggia, donna uccisa in casa: ai piedi del letto il marito gravemente ferito. Ipotesi omicidio-tentato suicidio

Anna Petronelli, 81 anni, è stata ritrovata morta nella camera da letto della propria abitazione a Cerignola (Foggia), uccisa da un colpo di pistola. Ai piedi del letto c'era suo marito Francesco Polidoro, 83 anni, gravemente ferito alla testa da un colpo di pistola. L'uomo è stato portato in ospedale. Nella camera da letto è stata ritrovata una pistola legalmente detenuta dall'anziano. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della coppia che ha allertato la polizia. Non si esclude al momento alcuna pista investigativa, anche quella di un possibile omicidio-suicidio. La loro abitazione, in cui sono stati ritrovati, si trova in via Giordano Bruno a Cerignola.

