Salerno, lettera del vescovo Bellandi aoi fedeli;: «Innalziamo la fiaccola della speranza»

Un forte richiamo alla responsabilità cristiana «di innalzare la fiaccola della speranza» e di poter diventare «una tessera nella costruzione di quel grande mosaico di fraternità e pace che la famiglia umana è chiamata ad essere, secondo il disegno di Dio», ma anche notevole preoccupazione per«un contesto sociale che rischia di essere dominato dall'oscurità». È quanto emerge della lettera che l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, rivolge alla comunità tutta, in occasione del Santo Natale.

Nella missiva che è anche un messaggio di auguri, il vescovo ricorda anche che «L’annuale rapporto Censis, pubblicato in questi giorni, fotografa altresì un quadro desolante della situazione sociale del nostro paese, in cui il clima psicologico appare dominato dalla paura e dall’inerzia.

Una “ipertrofia emotiva” – come viene sintetizzata dal Rapporto – davanti alla quale noi cristiani non possiamo tuttavia rassegnarci, in quanto siamo stati raggiunti e viviamo di quella straordinaria notizia, che risuonerà ancora una volta nella notte di Natale»