Salerno, il mercato immobiliare in due direzioni: calano i prezzi delle vendite, aumentano quelli delle locazioni

Mercato immobiliare campano a due velocità nel primo semestre del 2023, con i prezzi di vendita in lieve calo mentre crescono i canoni di locazione. Mentre Napoli mostra invece un trend positivo in entrambi i comparti, la provincia di Salerno (come pure le altre) si allinenao ai dati emersi dall'Osservatorio semestrale regionale a cura di Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Comprare casa in regione costa 1.955 euro al metro quadro di media, con una decrescita semestrale pari al -1%, tendenza che trova conferma nel secondo trimestre dell’anno (-1,4%).

Allo stesso tempo, i canoni d’affitto medi sono pari a 9,6 euro al metro quadro, in crescita del 2% rispetto all’inizio dell’anno.

per quanto riguarda il mercato delle compravendite, venendo ai principali indicatori di mercato, si assiste a un accumulo di stock offerto in vendita nell’ultimo semestre: in particolare, la crescita è di quasi il 10%. La domanda si mostra comunque positiva nello stesso periodo, con un aumento di circa 6 punti percentuali, tuttavia in frenata nell’ultimo trimestre: +1,1%.

Segnali negativi dall’accessibilità al mercato (affordability), con i single che hanno accesso a poco più del 16% delle soluzioni in regione, con un calo di tre punti percentuali nel trimestre. Va meglio per le coppie, che possono accedere al 43,7% delle soluzioni in vendita. Anche in questo caso si assiste però a una diminuzione dell’accessibilità di 4 punti percentuali nel semestre.

Disomogeneo l’andamento dell’offerta a Salerno dove si presentano significativi decumuli sia nel comune che nella provincia.

Per il mercato delle locazioni, gli immobili in offerta per le locazioni si riducono in questo primo semestre dell’anno: -7% in regione, con il dato trimestrale a conferma del trend (-4,6%). Domanda in forte aumento nello stesso periodo, +11%.La provincia di Salerno vedono accumuli di stock nei sei mesi considerati.