Natan al Napoli, ecco tutti gli acquisti di De Laurentiis in Sudamerica da Lavezzi e Gargano a Uvini e Leandrinho

Natan Bernardo De Souza è pronto a vestirsi d'azzurro: il difensore brasiliano è a un passo dalla firma che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni, riaprendo la porta degli affari tra gli azzurri e il Sudamerica. L'ultimo sudamericano arrivato da oltreoceano a Napoli, infatti, era stato nel 2017 un giovanissimo Leandrinho, talento mai scoppiato in azzurro. Ma nella lunga gestione di Aurelio De Laurentiis, non sono stati pochi gli affari in arrivo dal Sudamerica, a partire da Lavezzi e passando per calciatori con alterne fortune come Fernandez, Chavez o Duvan Zapata.