San Marino sceglie i big per Eurovision: in finale Achille Lauro, Francesco Monte e Valerio Scanu

Ci sono Achille Lauro, Francesco Monte e Valerio Scanu tra i big di "Una voce per San Marino" e in lizza per l'Eurovision Song Contest. Il più piccolo Paese al mondo ha appena annunciato gli artisti, di casa nostra e non solo, che si giocheranno il tutto per tutto per arrivare all'Eurovision e competere con Mahmood e Blanco, in gara per l'Italia dopo Sanremo 2022. Dal 2008 San Marino ha la possibilità di inviare un suo campione e lo decide con un concorso canoro. Nessuna possibilità, dunque, per La Rappresentante di Lista, che si sarebbe candidata troppo tardi.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Maneskin, gli auguri social per Mahmood e Blanco:... LO SCONTRO Sanremo, Morgan attacca: «Ma chi è Blanco? È un... SPETTACOLI La Rappresentante di Lista si candida all’Eurovision per San...

Leggi anche > Ascolti Tv 7 febbraio 2022, i Soliti Ignoti sono Mahmood e Blanco: 6,1 milioni di spettatori

San Marino, i big in finale

Come riporta l'emittente San Marino RTV, sono stati annunciati in conferenza stampa i cantanti che parteciperanno a "Una Voce per San Marino", il talent organizzato proprio da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante del Paese all'Eurovision Song Contest 2022.

San Marino, i big in finale

Tra i big in finale spicca il nome di Achille Lauro, reduce dalla kermesse sanremese. E c'è inoltre Francesco Monte, finito in tendenza su Twitter per la sua scelta di partecipare a un festival straniero dopo essere stato escluso da Sanremo Giovani. Si annoverano anche Valerio Scanu, Blind (X Factor) e Alessandro Coli, cantante di Santarcangelo, in coppia con il DJ turco di fama internazionale Burak Yeter.

San Marino, i big in finale

Dalla Spagna c'è Cristina Ramos, vincitrice di "Got Talent España" nel 2016. E c'è anche la nostra Spagna, Ivana, che tenta di salire sul palco più importante d'Europa, lo stesso che ha portato così tanta fortuna ai Maneskin. A presentare la finale saranno Senhit, l'artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all'Eurovision nel 2021, e il presentatore israeliano Jonatan Kashanian. La finale di "Una Voce Per San Marino" si terrà al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio, troppo presto per accettare nuove candidature.