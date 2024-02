Amatori Napoli-Livorno 13-28, bottino pieno per i toscani

Tanto possesso palla. E una buona prestazione dei verdeblu contro una squadra molto forte. Pesano le assenze di Vincenzo Gargano, Lorenzo Filippone e Gianluca Aiello. Non sono arrivati punti per capitan Alessandro Quarto e compagni, mentre i toscani fanno bottino pieno. Al termine degli 80 minuti di gioco prevalgono i biancoverdi di Riccardo Squarcini e Amatori Napoli-Livorno finisce 13-28.

Primo marcatore dell’incontro Franco Scaldaferri: piazzato dal centro (3-0). Un fallo evidente su Quarto non viene ravvisato dall'arbitro veneziano Francesco Cagnin, che spiana la strada alla prima meta del Livorno, firmata dal trequarti Tito Daniele Chiesa. Trasformazione di Benjamin Enrique Baraona Prat e sorpasso (3-7). La meta di Alessandro Quarto sorprende tutti e buca la retroguardia toscana (8-7). La difesa napoletana si fa letteralmente «stronziare» dai labronici: meta del mediano di mischia Jacopo Andrea Tomaselli e trasformazione di Baraona Prat (8-14). Nicolas De Gregori segue la partita sulla scaletta della torretta. A campo aperto arriva la terza meta dei toscani, partiti dalla propria metà campo. Grande fuga di Nicola Zannoni ed ennesima trasformazione di Baraona Prat.

La prima parte si chiude sul punteggio di 8-21 in favore degli ospiti.

Nel secondo tempo entrano Luciano Dublino, il georgiano Shota Peradze, Alessio Di Fusco, Agostino Notariello, Jacopo Brusca (che rimedierà un cartellino giallo), Francesco Borsa, Marco Aiello e Francesco Campoccio. Al 60’ i biancoverdi restano in inferiorità numerica per l’espulsione definitiva di Diego Ianda (fallo di reazione). I napoletani realizzano la seconda meta: a bersaglio il mediano di mischia Massimiliano Di Tota (in calottina blu): 13-21. Chiude l’incontro la marcatura di Emanuele Piras: quarta meta trasformata da Baraona Prat (13-28) e cinque punti per i toscani.

Gls player of the match Marco Andreotti. «E’ stata una partita combattuta fino al termine. Ci ha salvato un tenuto alla fine. E’ stato bello giocare sul campo dell’Amatori in una bellissima giornata. Sono onorato di aver vinto il premio di migliore in campo», dichiara il pilone classe 2001 (nelle foto di Luigi Petrucci).

«Gara intesa. Siamo stati in attacco nei primi 30 minuti, complimenti agli avversari che hanno difeso benissimo. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti», dice Carmine Iervolino. Per l’Amatori soltanto due mete. «E’ mancato poco e siamo stati sfortunati. Siamo stati privati di due giocatori importanti e questo ci ha penalizzato non poco», evidenzia il numero 15 napoletano.

«Un impegno non facile già noto alla vigilia della sfida. Sapevamo di affrontare la terza forza del campionato di Serie A. C’è amaro in bocca, perché siamo stati in partita fino alla fine. Non abbiamo concretizzato diverse occasioni nel primo tempo. Dalla 14esima giornata ci sono diversi segnali positivi», conclude il team manager Vincenzo Lo Moriello.