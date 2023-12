Mototurismo, successo per l'Overdrive Tonino Limata

La «Overdrive Tonino Limata», squadra di moto club di Telese Terme, ha concluso il campionato italiano di Mototurismo 2023 classificandosi al primo posto assoluto. La stagione mototuristica si è chiusa a Chianciano Terme con una grande festa nel corso della quale sono stati premiati oltre 130 motociclisti e i club più attivi, tra cui quello telesino.

Il motoclub «Overdrive Tonino Limata» è un gruppo di grandi viaggiatori affiliati alla federazione nazionale (Fmi) con lo scopo di ricordare l’amico motociclista Tonino Limata. La squadra è guidata dal presidente Vincenzo Mastrocola. «Abbiamo girato in lungo e in largo l’Italia portando orgogliosi il nome di "Overdrive Tonino Limata" e di Telese Terme – afferma Mastrocola -, ci siamo fatti conoscere in tutta la penisola e siamo riusciti nell'intento di onorare al meglio i nostri compagni di viaggio che purtroppo ci hanno lasciati, Tonino Limata e Antonio De Luise "Tatoo".

La nostra vittoria è dedicata a loro».

«Telese porta dovunque e in tanti sport il suo nome grazie all’impegno e alla serietà delle nostre società sportive, fatte di appassionati, amatori, persone che dedicano parte delle loro giornate a delle bellissime attività – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Come, appunto, è questa del mototurismo. Complimenti al presidente Mastrocola e al suo vice Orfitelli - conclude il sindaco - e a tutti i componenti della squadra per questo entusiasmante risultato».