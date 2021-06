Secondo posto e accesso ai playoff. La promessa di Emiliano Aiello, ex di turno e catanese, fatta alla vigilia è stata mantenuta. E il numero 6 biancazzurro ha impreziosito la vittoria con una tripletta personale. Stesso score per Lorenzo Briganti, che ha sì fallito il rigore del possibile 2-2, parato da Pierluigi Ruggeri, ma si è poi riscattato, siglando due penalty (quello del 3-4 e del 6-5), rubando palla, involandosi e firmando il primo vantaggio acquachiarino. Non domo, il numero 12 napoletano ha bucato il muro siciliano con una vera saetta dalla distanza (7-5). L’Aktis Acquachiara supera 12-9 i Muri Antichi alla Scandone (parziali di 2-3, 5-2, 3-3, 2-1) e scavalca gli isolani in classifica. Capitan Vincenzo Tozzi e compagni chiudono il girone Sud alle spalle della capolista Nuoto Catania a quota 17 punti, staccando di una lunghezza gli etnei, condannandoli ai playout.

Insegue la formazione di Mauro Occhiello, squalificato e sostituito in panchina da Walter Fasano. E’ nella seconda frazione di gioco, che Stefano Mauro e Tozzi acciuffano il pari (5-5) e l’ex posillipino firma il doppio vantaggio prima dell’intervallo lungo. In avvio di terzo periodo Luca Muscuso riduce a -1 il gap (7-6) ma il centroboa Aiello e Daniele De Gregorio incrementano il punteggio (9-6). Con il break firmato dal croato Deni Zokvo e dal maltese Steven Camilleri siciliani in scia (9-8). Produce i suoi effetti il timeout richiesto da Fasano a 40” dalla terza sirena e il fendente in diagonale di De Gregorio (nella foto di Manuel Schembri) in superiorità numerica ristabilisce le distanze in vasca (10-8). Resiste negli ultimi 8 minuti la compagine partenopea, si esalta il portiere Manuel Rossa e concede soltanto la rete del 10-9 a Camilleri. Mauro (doppietta) e nuovamente Aiello fanno scorrere i titoli di coda a Fuorigrotta.

Doppia gioia per il club presieduto da Franco Porzio: sia gli Occhiello’s boys che le ragazze di Barbara Damiani disputeranno i playoff. Iniziano domani (ore 16) tra le mura amiche Roberta Tortora e compagne (miglior difesa della regular season e secondo miglior attacco) contro F&D H2O di Velletri. Esterna la sua soddisfazione Alessandro Totaro, consigliere del Centro Aktis, per i traguardi sportivi raggiunti dal sodalizio biancazzurro. «E' impensabile che dopo un anno così difficile l'Acquachiara abbia portato non una ma ben due formazioni ai playoff. Siamo noi del Polo Oncologico Aktis a ringraziare tutti i giocatori e le giocatrici per le emozioni che ci stanno regalando. In queste fasi così decisive saremo, insieme a Valerio ed Alessio Scoppa, sulle tribune della piscina a tifare Acquachiara. Ragioniamo come una squadra: saremo loro accanto per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Sono sicuro che le ragazze daranno il massimo nella sfida con Velletri e ce la metteranno tutta per aggiudicarsi gara 1». Poi toccherà a capitan Tozzi e compagni affrontare martedì 15 giugno (ore 16:30) l’Anzio Waterpolis dell'ex Federico Lapenna, che ha dominato il girone Centro con 28 punti.