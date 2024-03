Piazza Armerina sulla strada della Scandone

Fattore da campo da mantenere, due punti da conquistare per volare verso la postseason e mettere a distanza di sicurezza un avversario piuttosto pericoloso. Arbitri dell’incontro di domani sera al PalaDelMauro saranno Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi e Giulio Di Vittorio di Ruvo di Puglia, per un match in programma alle ore 20.00 che si appresta essere scoppiettante.

La Scandone va a caccia di punti e vuole ripetere la prova offerta sette giorni fa contro Barcellona. Il successo della settimana scorsa ha lanciato gli irpini in vetta alla classifica, solitari per giunta, con le altre costrette ad inseguire. Piazza Armerina, avversario di stasera, insegue a quattro punti di distanza. I siciliani sono un avversario piuttosto insidioso, perché hanno talento per fare canestro, giocatori di indubbio valore per la categoria. Coach Sanfilippo nel presentare la gara utilizza pochi concetti, ma essenziali.

Il canovaccio del tecnico avellinese è sempre lo stesso.

«Abbiamo bisogno di restare concentrati per tutti i quaranta minuti – afferma – com’è noto non siamo una squadra che può girare le partite con l’attacco, ma soltanto con una prestazione difensiva efficace”. Il coach fa un salto indietro e guarda alle gare giocate in stagione. “Tutte le volte che ci è capito di sbagliare un quarto di gioco lo abbiamo pagato, siamo una squadra che non può vincere facendo 30 punti in un quarto, dunque dobbiamo fare della difesa la nostra costanza».