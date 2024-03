Scandone riprende la corsa, al DelMauro c'è Barcellona

“E' necessario ritrovare la vittoria, per poter proseguire la strada in questo campionato e sperare di raggiungere i playoff". Così coach Sanfilippo alla vigilia del match che la sua Scandone disputerà domenica pomeriggio al PalaDelMauro contro Barcellona Pozzo di Gotto, che come Avellino sta cercando di ripartire riportando a distanza di anni la società in categoria più consone alla sua fama.

I biancoverdi vogliono cancellare l'onta della sconfitta patita a Milazzo, campo sul quale si può perdere, ma secondo l'allenatore degli irpini parte della sconfitta è stata causata da un atteggiamento degli avellinesi troppo altalenante. «A questa squadra non è consentito togliere le mani dal volante della partita, bisogna essere continui evitando alti e bassi che sono poco produttivi».

Parte tutto dalla fase difensiva molto insufficiente nel match di domenica scorsa a Milazzo specialmente nella seconda frazione di gioco. “Appena smettiamo molliamo di intensità non abbiamo poi un attacco adeguato”. Il match casalingo permetterà al tecnico di far ruotare tutti gli effettivi anche Mazzarese e Tonello, che nell'ultimo incontron on sono andati a referto.