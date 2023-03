Benevento-Sudtirol 0-2, è di nuovo crisi

Il Benevento ritorna nella crisi. Il Sudtirol vince senza neanche troppa fatica al Vigorito, in virtù degli altri risultati i giallorossi restano sempre diciassettesimi a meno tre dalla salvezza diretta.

Stellone cambia sei uomini rispetto al match di Ascoli, dal 1’ giocano Letizia, Pastina, Schiattarella, Jureskin, Koutsoupias e Simy nel 4-3-2-1. La prima palla gol arriva all’11’, cross di Letizia ed incornata di Simy ad anticipare l’uscita di Poluzzi, palla alta. A passare sono però gli ospiti: cross dalla destra di Siega, Belardinelli sfugge a Foulon e batte Paleari di testa. Al 24’ ci prova Karic col destro, Poluzzi blocca in due tempi. Al 34’ giallorossi pericolosi con un colpo di testa di Koutsoupias, Simy lo devia, togliendolo dallo specchio della porta. Il nigeriano era, per giunta, in fuorigioco. A fine primo tempo è 0-1.

Stellone getta nella mischia ad inizio ripresa l’attaccante classe ‘06 Carfora. Il Benevento comincia attaccando ma in maniera confusionaria e infruttuosa. Al 14’ il Sudtirol raddoppia: Rover va via a destra e crossa in mezzo per il taglio di Cissé che brucia in velocità Letizia e batte col destro Paleari. Stellone butta nella mischia La Gumina e Acampora per Simy e Koutsoupias. Al 19’ Acampora penetra dalla destra in area, ma temporeggia troppo senza né calciare né passare. Poco dopo l’ex Spezia calcia in bocca a Poluzzi all’altezza del dischetto. Rover impegna Paleari. Al 33’ La Gumina devia di testa un cross, palla a lato. Nel finale dentro anche Agnello per Tosca. Al 39’ Schiavone sfiora il tris di testa, anche Lunetta pericoloso. L’ultima occasione è il debole colpo di testa di Pastina che non impensierisce Poluzzi. Il Sudtirol va via con tre punti dal Vigorito.