«Facciamo quanto è in nostro potere». Si esprime correttamente in italiano la statunitense Emily Jayne Garnier alla vigilia di Milan-Napoli femminile. Rispetto all’andata Valentina Giacinti non indosserà la maglia rossonera, perché transitata a Firenze, mentre l’ex di turno Claudia Mauri è approdata all’ombra del Vesuvio. Capitan Paola Di Marino e compagne affronteranno la 16esima giornata al Centro Sportivo Peppino Vismara. Domani pomeriggio (ore 14.30) la sfida con la formazione allenata da Maurizio Ganz, quarta forza del campionato a quota 32 punti.

«Dobbiamo pensare al nostro percorso e affrontare una gara alla volta», spiega il difensore centrale di Littleton, che sta ben figurando alla sua prima esperienza in azzurro. «E’ sempre difficile giocare fuori casa, il Milan è un avversario forte ma anche noi non siamo da meno e abbiamo tanta voglia in questo momento», avverte la bionda giocatrice classe 1996.

«Vogliamo conseguire un risultato importante», auspica fiduciosa Garnier. Reduce da due vittorie consecutive (Fiorentina ed Hellas Verona) il gruppo timonato dalla coppia Castorina-Domenichetti. «Siamo consapevoli della nostra forza, perché siamo un blocco unito», conclude Garnier.

Assenti Eleonora Goldoni, Evdokija Popadinova e Despoina Chatzinikolaou. Nel palinsesto pomeridiano il match in Lombardia precederà quello allo stadio Diego Armando Maradona: dalla salvezza alla lotta scudetto.