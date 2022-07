Numero 1. Riparte con una certezza tra i pali il Napoli Futsal. Dopo il tecnico spagnolo David Marín Ortega e il laterale paraguaiano Javier Adolfo Salas, arriva il portiere Lorenzo Pietrangelo. Colpo di mercato interessante che potenzia la retroguardia azzurra e aggiunge qualità ad un roster tra i primi quattro d’Italia.

«Sono felicissimo di giocare a Napoli per tanti motivi, uno di questi è la gente meravigliosa e l’atmosfera che si respira», spiega l’estremo difensore della Nazionale italiana. «Ringrazio la società, ambiziosa come me, per avermi concesso questa opportunità», ammette il pescarese classe 1995. L’azzurro darà il suo contributo nel massimo campionato. «Voglio ricambiare questa fiducia, aiutando la squadra a vincere», auspica convinto l’ex giocatore della Came Dosson.

Duello interno. Sarà sfida con Marcio Ganho. Il sostituto di Stefano Mammarella nell’Italfutsal appare già in vantaggio. Pietrangelo vanta esperienze internazionali nella Uefa Futsal Cup (attuale Champions League), senza tralasciare la sua partecipazione ad Euro 2022 contro Slovacchia e Kazakistan. Affidabile e reattivo, il giocatore abruzzese si è distinto con i suoi interventi in Veneto, inamovibile nelle scelte dell’allenatore brasiliano Sylvio José Rocha Valladão. In bacheca uno scudetto, due Supercoppe e tre Coppe Italia, di cui una con l’under 21.

Innesto di alto profilo. «Non potevamo fare scelta migliore per arricchire l’organico in un ruolo fondamentale», dichiara soddisfatto il direttore generale Pasquale Scolavino. «Lorenzo Pietrangelo è il portiere della Nazionale. Viene da una stagione complicata con la Came Dosson, ma ha sempre dimostrato tutte le sue enormi potenzialità», avverte il dg partenopeo. «Con il Napoli Futsal farà altrettanto bene, ne siamo sicuri», conclude Scolavino.