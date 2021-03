Real San Giuseppe ko con Padova: inutile la rete di Chano, termina 4-1

Petrarca Padova e Real San Giuseppe si mettono in pari col calendario di Serie A di calcio a 5, recuperando sul parquet di Este la gara valida per la seconda giornata di ritorno di regular season. I padroni di casa vincono col punteggio di 4-1, chiudendo di fatto i conti già all'intervallo.

I vesuviani, reduci dalla pesante scoppola interna con Lido di Ostia in Coppa Italia, sembrano aver imparato la lezione e entrano in campo col piglio giusto. Nei primi 60 secondi il portiere veneto Bastini è costretto a tre interventi. Poi un blackout difensivo tra i gialloblu - minuto numero 3 - porta Petrarca sul 2-0. Il vantaggio è opera di Parrel che finalizza una rapida triangolazione scaturita da un errore in costruzione del San Giuseppe. Il raddoppio è invece di Victor Mello, troppo libero di calciare su assist da fallo laterale.

Real stordito, incapace inizialmente di creare pericoli. E allora arriva anche il tris al 10', con la difesa vesuviana che lascia un’autostrada libera al centro per Parrel, che ringrazia e fa secco Molitierno per il 3-0. Prima dell'intervallo un flash gialloblu con Alex e Duarte non modifica il punteggio.

A inizio ripresa il palo nega a Pedrinho il gol che avrebbe potuto riaprire il match, prima del riflesso decisivo di Bastini sulla sassata di Elisandro. Molitierno tiene ancora a galla il Real in due circostanze, poi al 7' Chano è perfetto nel movimento da posizione defilata e porta il punteggio sul 3-1. La rete restituisce entusiasmo ai ragazzi di Fernandez, che però sbattono contro il muro eretto dai neri patavini a guardia di Bastini.

Nel finale il Real prova a raddrizzarla con il powerplay; ma prima viene salvato dal palo, poi subisce il colpo del ko a 25 secondi dalla fine, con il lob da lunga distanza di Victor Mello, che insacca a porta vuota per il definitivo 4-1.