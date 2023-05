Aktis Acquachiara-Ischia, derby della 21esima giornata di A2

Derby di fine stagione. Subito dopo il lunch match (ore 13.15) tra Canottieri Napoli e Lazio seguirà Aktis Acquachiara-Ischia Marine Club (ore 15). Biancazzurri appagati, gialloblu affamati.

«Sarà una partita come tutte le altre», spiega alla vigilia Walter Fasano. «Affrontiamo una squadra assetata di punti», avverte l’allenatore acquachiarino. «L’Ischia è in piena lotta salvezza», ricorda. Diversa la posizione in classifica nel girone Sud delle due compagini. «Ci teniamo a fare la nostra bella figura, perché abbiamo intenzione, nonostante la matematica salvezza già raggiunta qualche settimana fa e le poche speranze di centrare i playoff dopo il pareggio con l’Olympic Roma, di onorare alla grande questi ultimi due impegni stagionali», assicura il coach salernitano.

Per Fabio Coda «la salvezza è ancora lontana». In A2 si deciderà al termine della regular season. «Dobbiamo prima ipotecare i playout e manca un punto», osserva il mister napoletano. Primo sabato di maggio.«Sarà il solito derby dove nessuno regala nulla, anzi mi aspetto però una gran bella prestazione in vista della cavalcata per difendere la categoria», anticipa il classe 1968.

Due gli assenti tra le fila di capitan Ciro Centanni e soci. «Non ci sarà il mancino Lorenzo Droghini e di nuovo Amaurys Perez, ma sono fiducioso nella compattezza ritrovata in questa ultima settimana», conclude fiducioso Coda.