Torneo Fritz Dennerlein: vince la Rari Nantes Salerno, secondo il Posillipo

Il Posillipo chiude al secondo posto il Torneo Fritz Dennerlein 2023, disputato alla Marina di Vico. La formazione rossoverde è stata sconfitta, questa mattina, nella finale della competizione, dalla Rari Nantes Salerno, con il punteggio di 5-10.

Il Posillipo, nel girone, aveva superato la Canottieri Napoli per 12-8, e la De Akker Bologna per 10-9, perdendo poi con la Rari Nantes Salerno, 10-8. Nella finalissima, in una gara condizionata dal forte vento, la squadra rossoverde, ha chiuso il primo tempo in parità, rimontando dallo 0-2, prima di cedere nella seconda parte di gara, con la Rari Nantes Salerno che ha allungato definitivamente nell’ultimo quarto.

«È stato davvero un bel torneo - ha dichiarato Roberto Brancaccio allenatore del Posillipo - Dobbiamo ringraziare l'organizzazione per queste giornate di sport vissute insieme nel ricordo di un mito come Fritz Dennerlein.

Abbiamo giocato quattro partite intense in tre giorni concedendo un'esperienza importante, e tanti minutaggio ai nostri giovani. Peccato non aver vinto la finale, ma abbiamo approfittato per continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni e dell'inizio del campionato».