Giugliano, febbre da derby: domani la sfida con la Turris

Febbre da derby a Giugliano. Domani, al Partenio-Lombardi di Avellino, la compagine gialloblu affronterà la Turris, una delle compagini più in forma del girone C. Saranno centinaia i tifosi che seguiranno la squadra in terra irpina. Il tecnico dei tigrotti Lello Di Napoli (nella foto) ha ribadito che la squadra "sta facendo bene e che è in linea con i programmi societari". L'allenatore del Giugliano, criticato per alcuni cambi nel turno precedente con il Latina, ha inoltre aggiunto: "La gestione dei cambi con il Latina? Avevo bisogno di far rifiatare qualche calciatore e rifarei le stesse scelte. Quanto alla Turris, invece, è una delle migliori squadre del girone, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo portare a casa i tre punti".