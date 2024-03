Foggia-Juve Stabia 2-1: il Benevento torna a sperare

La Juve Stabia cade a Foggia, e complice il successo del Benevento nell’anticipo di Giugliano, vede diminuire a sei i punti di distacco dai sanniti, a sei turni dal termine della stagione regolare (compreso lo scontro diretto al Vigorito ad inizio aprile). Una gara rocambolesca, nella quale l’undici di Pagliuca (ancora squalificato, al suo posto Tarantino), proprio non riesce a trovare il varco o il guizzo, dopo il primo vantaggio, il pari, ed il sorpasso del Foggia, con un Perina in serata stratosferica, e decisivo su Adorante e, due volte, su Mignanelli.

Pronti, via, dopo appena quattro minuti è la capolista a passare.

Leone approfitta di una corta respinta della difesa rossonera sul tiro di Adorante. Foggia che va tutt’altro che al tappeto. Lo svantaggio è uno scossone per i pugliesi, che dopo appena sei minuti, non senza qualche indecisione di Thiam, arrivano al pareggio. Milico dalla bandierina, testa di Riccardi che, in tutto sigla l’1-1. Gara disputata su buono ritmi da entrambe le compagini, al 38’ Adoranta cerca il gol spettacolo con una sforbiciata sul cross di Andreoni dalla destra, ma trova solo una risposta di Perina.

Nella ripresa un brivido per gli stabiesi con Thiam (13’) che sbaglia tutto in uscita su un cross di Odjer, poi si salva sulla pressione di Gagliano. Alla mezzora arriva la doccia gelata per la capolista. Punizione di Milico per Tenkorang che trova la sponda per Ercolani, bravissimo ad appoggiare in rete sull’ennesima uscita sbagliata dell’estremo gialloblù. Cinque minuti e Perina si supera sulla punizione di Mignanelli dal limite, confermandosi poi nel recupero sull’ultimo calcio piazzato dello stesso capitano. Per la Juve Stabia terzo stop stagionale, e sabato prossimo la seconda trasferta di fila, il derby, a Potenza, contro il Sorrento.