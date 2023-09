Giugliano, Bertotto in pole per la panchina. L'annuncio lunedì

Sarà con ogni probabilità Valerio Bertotto, ex calciatore dell'Udinese, in passato allenatore dell'Ascolti, il nuovo tecnico del Giugliano. La società gialloblu, che non ha ancora sciolto ufficialmente il nodo panchina dopo l'esonero di Di Napoli, lo annuncerà - salvo ulteriori colpi di scena - nella giornata di lunedì.

Domani, a Francavilla, siederà in panchina Francesco Ascione, ex collaboratore tecnico di Di Napoli. "E' stata una settimana particolare - spiega Ascione - la squadra era un po' giù di morale dopo la gara contro il Latina. Ci siamo parlati, la proprietà e il direttore sportivo ci sono stati molto vicini dandoci tranquillità. I ragazzi hanno lavorato bene e con determinazione. La Virtus Francavilla - aggiunge l'attuale tecnico del Giugliano - è un'ottima squadra, imbattuta da tre partite. In casa è squadra più che temibile. Noi dobbiamo onorare la maglia".