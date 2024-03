Juve Stabia-Casertana, scontri tra tifosi al termine del derby del Menti

Incidenti al termine del derby tra Juve Stabia e Casertana, con il Viale Europa a Castellammare ancora palcoscenico di scontri e tafferugli. Mentre all’interno dello stadio proseguiva la festa per la vittoria della squadra di Pagliuca nel derby, una trentina di ultras della Casertana, incappucciati e con sciarpe di colore nero, armati di mazze, sono riusciti ad accedere alle strade limitrofe, in particolare a via D’Annunzio, proseguendo poi per via Cosenza fino al Viale Europa dove ci sono stati scontri con le forse dell’ordine.

Gli ultras, che avevano aggredito con un coltello un tifoso facendosi consegnare come bottino una sciarpa gialloblù, hanno lanciato sampietrini, sacchi di rifiuti verso la Polizia in assetto antisommossa.

Alcuni tifosi della Juve Stabia avrebbero cercato lo scontro, ma a quel punto il contatto sarebbe avvenuto in alcune stradine nei pressi dell’ospedale San Leonardo.

Durante gli scontri vandalizzate anche alcune auto in sosta. Passata mezzanotte i trenta ultras rossoblù hanno poi fatto ritorno, indisturbati, al proprio bus dove sono stati identificati dalle forze dell’ordine prima di ripartire. Medicato un poliziotto al pronto soccorso del nosocomio stabiese dove, da verificare, si sarebbe recato anche un tifoso stabiese colpito al capo. Solo verso le 00.20 il passaggio pedonale e stradale è stato riaperto, dopo la partenza del bus degli ultras casertani.