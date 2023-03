La vittoria con la Fidelis Andria, battuta in rimonta e nei minuti finali di gara, ha di fatto blindato la salvezza. I gialloblu di Raffaele Di Napoli possono affrontare il rush finale del torneo (mancano quattro partite al termine) con la consapevolezza di poter raggiungere l'agognato traguardo racimolando anche un paio di pareggi. Il Giugliano, conti alla mano, potrebbe stupire anche in chiave playoff. Tutto dipenderà dalle prossime sfide, a cominciare da quella di domenica contro la capolista Catanzaro, già promossa in B. Per Raffaele Di Napoli, intanto, è già tempo di ringraziamenti. «Il successo con la Fidelis Andria - sottolinea il tecnico del Giugliano - lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Una vittoria che ci ricompensa di qualche amarezza e di tanti sacrifici. Ho fatto i complimenti a tutto il mio staff, inclusi magazzinieri e massaggiatori. È stata anche una loro vittoria perché ci mettono in condizione di lavorare al meglio. Dei ragazzi ho parlato più volte: hanno ancora una volta dato l'anima. È stata una partita difficile, ma l'abbiamo affrontata col piglio giusto e siamo stati premiati».

C'è spazio, poi, per le riflessioni di carattere tattico: «Durante la settimana i ragazzi lavorano sempre con la giusta mentalità e con grande intensità. Abbiamo modificato il sistema di gioco nelle ultime due partite: siamo passati dal 3-5-2 al 4-3-1-2. Ora siamo più pericolosi in attacco, anche se concediamo qualcosa in ampiezza. Siamo stati bravi e bravi sono stati i giocatori subentrati a gara in corso: la squadra va elogiata in toto». Infine un pensiero alla prossima avversaria: «Ora dobbiamo continuare sulle ali di questo entusiasmo. Inutile dire che con il Catanzaro sarà durissima. Non credo al fatto che possano, seppur inconsciamente, scendere in campo con un approccio più morbido». Sugli scudi, nel match con i pugliesi, l'esperto Gennaro Scognamiglio, autore di una rete di pregevole fattura. Il roccioso centrale di difesa sembra aver (finalmente) ritrovato la forma ottimale. «Sono rinato - ammette l'ex difensore dell'Avellino - ed è tutto merito del direttore sportivo Antonio Amodio e del mister. Hanno creduto in me e ora sto cercando di ripagare tutti con prestazioni di livello. La vittoria con l'Andria è un passo importantissimo, ma ora non dobbiamo rilassarci: occorre completare l'opera».

Un percorso da ultimare nel migliore dei modi affrontando nell'ordine - negli ultimi quattro turni - Catanzaro, Foggia, Potenza e Crotone. Le calabresi non hanno più nulla da chiedere al campionato: il Catanzaro è già in B, il Crotone si è guadagnato il posto migliore nella griglia dei playoff. I gialloblu, attualmente in undicesima posizione, hanno dunque la concreta possibilità di poter ulteriormente migliorare la propria posizione di classifica.

La società, intanto, ha comunicato che da oggi è possibile acquistare il tagliando della gara in programma domenica con il Catanzaro. I settori dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino a disposizione della tifoseria giuglianese saranno la tribuna Montevergine centrale e la tribuna Montevergine laterale. Il prezzo dei tagliandi oscilla tra i 15 e i 25 euro.