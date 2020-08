Il Giugliano si fionda sul mercato. Tre i colpi in arrivo: un difensore centrale (over), un portiere e un esterno di difesa, questi ultimi due verosimilmente giovanissimi. La società gialloblu li annuncerà nei primi giorni della prossima settimana. La rosa del Giugliano, con l'arrivo delle tre nuove pedine, non cambierà fisionomia fino alla prossima sessione invernale di mercato.



Il tecnico Guglielmo Tudisco e il direttore sportivo Franco Mango hanno puntato su un mix di gioventù ed esperienza, confermando quasi in blocco la rosa dell'anno scorso e concedendo fiducia (per il settore offensivo) al brasiliano Ribeiro, a lungo fermo ai box per un grave infortunio, e a centrocampo al neo acquisto Raffaele Poziello, l'uomo che, nei piani di Tudisco, dovrà dare qualità sulla trequarti. Gli obiettivi stagionali fissati dalla società sono chiari: essere competitivi pur puntando sui giovani. Nessun proclama di vittoria, insomma, né tanto meno voli pindarici. © RIPRODUZIONE RISERVATA