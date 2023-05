Simeone, relax in famiglia in Spagna: la foto con il fratello Gianluca

Ancora qualche ora di sosta prima del ritorno in campo. Anche Giovanni Simeone ne ha approfittato, il bomber argentino, dopo la gara persa contro il Monza, è volato a Siviglia per passare qualche ora in famiglia, con il papà Diego allenatore dell'Atletico Madrid e il fratello Gianluca, che in Spagna gioca con la maglia dello Xerez Deportivo FC, in seconda divisione. Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani a Castel Volturno in vista di Napoli-Inter.