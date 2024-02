​Edicola Mattino Football Team live dalla Galleria Umberto I di Napoli

“Edicola Mattino Football Team”, ecco l’appuntamento con i tifosi azzurri per commentare la partita disputata dal Napoli. Torna anche oggi, come ogni lunedì, il format del Mattino per approfondire i temi caldi dell'ultima giornata di campionato, un turno che ha visto l'esordio di Francesco Calzona in serie A alla guida del Napoli, terzo allenatore stagionale degli azzurri.

Una prestazione tutta da analizzare quella di Cagliari insieme con la giornalista Claudia Mercurio, il cantante Luca Sepe, suo compagno di viaggio, e ovviamente i tifosi azzurri presenti in Galleria Umberto I.