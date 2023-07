Ferlaino in ospedale per una caduta, il messaggio del Napoli: «Forza presidente»

Ore difficili per Corrado Ferlaino. L'ex presidente del Napoli è caduto per le scale riportando la frattura al setto nasale ed una botta alla fronte, un incidente che ha spaventato l'intera famiglia. Ferlaino è stato ricoverato al Policlinico Federico II di Napoli, non sembrano esserci complicazioni, le sue condizioni sono stabili ed è vigile.

Un augurio di pronta guarigione!



Forza Presidente 💙 pic.twitter.com/xKktUTLxVD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 26, 2023

Il mondo del calcio ha rivolto all'ex presidente tanto pensieri nelle ultime ore, tra questi anche il club azzurro con un messaggio di pronta guarigione.