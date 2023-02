Eintracht Francoforte-Napoli. Glasner applaude il Napoli: «Ma non faremo i turisti al ritorno»

Oliver Glasner non si nasconde: «Siamo delusi ma abbiamo meritato questa sconfitta» le parole dell'allenatore dell'Eintracht. «Abbiamo fatto errori inutili perdendo autostima nel corso della gara. Loro sono cresciuti e noi siamo calati. Con l'espulsione di Kolo Muani, poi, si è messa ancora più in salita e la classe del Napoli ha fatto la differenza» ha spiegato. Ma l'Eintracht non si dà per vinto: «Complimeti a loro ma non andremo a Napoli a fare i turisti. Accettiamo la sconfitta e proviamo a ribaltarla».

Glasner, però, punta il dito contro l'arbitro: «L'espulsione di Kolo Muani è stata esagerata, sarebbe bastato un giallo» ha detto in conferenza al termine del match. «Abbiamo avuto qualche occasione ma non siamo riusciti a sfruttarle. E il Napoli ci ha dimostrato tutta la sua qualità. Ci sono stati errori da parte nostra, li guarderemo meglio e proveremo a risolverli: abbiamo qualche difetto che viene fuori contro una squadra forte come il Napoli».