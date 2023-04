Gollini, post Instagram con dedica a Starace: «Rende speciale il calcio»

È arrivato a Napoli solo a gennaio, ma Pierluigi Gollini ci ha messo poco a calarsi nella nuova realtà. Ad aiutarlo anche l'amicizia con Tommaso Starace, lo storico magazziniere azzurro a cui ha dedicato alcune parole attraverso i social. «Esiste il calcio, e le persone che lo rendono speciale» ha scritto l'ex portiere di Atalanta e Fiorentina, pubblicando la foto di un loro abbraccio in aereo in rete. Starace è stato protagonista anche dell'ultima vittoria del Napoli in casa della Juventus, portato in trionfo dallo spogliatoio azzurro.