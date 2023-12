Napoli-Frosinone 0-4, Gollini non ci sta: «Ci serva da lezione per Roma»

«Dobbiamo chiedere scusa a tutti i nostri tifosi, ci dispiace per la prestazione» dice Pierluigi Gollini, portiere del Napoli nella nefasta notte di Coppa Italia contro il Frosinone «Quando il risultato è di un certo tipo si tende a vedere tutto uno schifo, poi se si parla di calcio: ci sono stati tanti cambi, il Napoli fino al 2-0 è stato bene in campo. Dopo il secondo gol siamo stati in campo in una maniera diversa. Ci sta perdere, ma ci sono vari modi di perdere. Sicuramente 4-0 davanti ai nostri tifosi, non ci sta».

«C’è rammarico perché una squadra come la nostra deve puntare al massimo e stare dentro a tutti gli obiettivi. Dispiace soprattutto per come abbiamo perso, dobbiamo chiudere questa serata e pensare a Roma - ha spiegato il portiere del Napoli a Sky Sport - Le squadre forti devono essere capaci di non esaltarsi troppo nelle vittorie e non deprimersi troppo nelle sconfitte.

Mentalmente si deve essere forti e accantonare questa serata negativa, anzi deve essere da stimolo per dare di più sabato contro la Roma. Dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che non siamo questi».