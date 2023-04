Napoli, il web non ci sta: «Arbitro e telecronaca Prime a favore del Milan»

Non è finita finché non è finita. Perché paradossalmente la notte Champions di San Siro ha dato consapevolezza ai napoletani, nonostante il risultato. «Abbiamo dimostrato di essere superiori sul piano del gioco anche con un uomo in meno e con la seconda squadra», commenta il popolo azzurro sul web.

Una sconfitta amara che si porta dietro non poche polemiche: «Abbiamo pagato caro quell’errore»; «Hanno vinto solo grazie alla ciorta, all’arbitro e a Maignan», sfogano i napoletani. E in effetti l’arbitro è sembrato in difficoltà durante il match, e anche Davide Calabria ha ammesso nel post partita che era spesso chiamato insieme a Di Lorenzo perché non funzionava il Var. Ma non è stato questo l’unico problema: «Una direzione di gara a senso unico», è il pensiero di molti. Il doppio giallo ad Anguissa pare sia alquanto dubbio, mentre mancherebbero tanti altri cartellini ai rossoneri. «Oltre tutto quello non punito in campo alla squadra di casa, come ad esempio il fallo di Krunic e tanto altro, l’episodio gravissimo della bandierina distrutta da Leao non poteva passare indifferente. Che vergogna!»; «Kovacs è stato in grado di ammonire Anguissa e Di Lorenzo per lo stesso fallo. Roba mai vista in 40 anni di calcio»; «Nel primo tempo grazia diverse volte i milanisti, sul Napoli accentua falli dubbi dando addirittura un pesante doppio giallo. Ditemi se questo è equo», accusano gli appassionati di calcio.

«Chissà cosa dirà Rosetti di questo arbitro», si chiedono in tanti. E lo sdegno arriva anche per i commentatori di Prime Video: «Non è possibile ascoltare telecronache così di parte, è un offesa per chi guarda la partita»; «Ma è normale far commentare la partita ad Ambrosini, che non ha un minimo di oggettività?»; «Tra bordocampo e commento tecnico mi pare di capire che su Prime ci sia una “leggera” preferenza rossonera»; «Amazon Prime si legge Milan Channel»; «E Nesta che dice che sperava nel 2 a 0?»; «Al ritorno sentiremo Hamsik al posto di Ambrosini per compensare?», lamentano i tifosi. Fra le polemiche però restano da apprezzare i segnali buoni visti durante il match: si è giocato per la maggior parte del tempo nella metà campo rossonera, possesso palla, tiri e statistiche a favore degli azzurri. Eccetto i falli, su quello hanno vinto i padroni di casa, ma senza cartellini. Dati che sottolineano come il Napoli meritasse un risultato diverso. E si attende il ritorno al Maradona per tentare di cambiare le carte in tavola. «Mancheranno Anguissa e Kim, ma anche loro non avranno Kovacs», affondano i napoletani. E mentre molti aspettano e auspicano il ritorno di Osimhen in campo per stravolgere la situazione, Spalletti non può evitare di far notare come sia stato vergognoso l’atteggiamento del pubblico nel match di campionato proprio contro il Milan. «La squadra ha bisogno di noi, i veri tifosi non restano in silenzio ma supportano»; «Facciamo tornare il dodicesimo giocatore al Maradona, lasciamo fuori le polemiche e pensiamo a questa stagione magica con un obbiettivo comune», spronano sui social i veri tifosi, quelli che per definizione restano vicini alla squadra. Soprattutto per Politano, attaccato oltre misura dai milanisti: «Non possiamo lasciare che si sentano questi cori in casa nostra».

E allora martedì ci sarà una pagina importante di storia da scrivere, e tutto sommato tutto può ancora succedere. La saccenza rossonera per i due match vinti fra campionato e Champions in una notte stregata può essere zittita solo da un’altra grande prestazione degli azzurri. Sperando che questa volta alla prestazione si affianchi un risultato meritato sul campo.