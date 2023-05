Monza-Napoli, probabili formazioni: si ferma Gollini, ancora out Mario Rui

Aveva trovato spazio contro la Fiorentina nell'ultima domenica di campionato, ma contro il Monza in trasferta Luciano Spalletti potrebbe rilanciare in campo nuovamente Alex Meret. Pierluigi Gollini, infatti, si è fermato questa mattina a Castel Volturno durante l'allenamento che a tutti gli effetti è di rifinitura verso la sfida contro la squadra di Palladino.

Come riportato dal Napoli attraverso canali ufficiali, Gollini ha fatto palestra per un affaticamento all'addutttore destro ed è in dubbio per la sfida di domenica. Tra gli assenti, anche Mario Rui questa mattina si è allenato solo in palestra. Lozano ha effettuato terapie al ginocchio infortunato.