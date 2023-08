Napoli, è fatta per Cajuste: il mediano arriva dal Reims

Jens Cajuste del Stade Reims è il centrocampista che riempie la rosa del Napoli. Tra poche ore l'arrivo in Italia ed è l'erede di Ndombele. 2

3 anni che festeggerà proprio domani, nazionale svedese ma passaporto anche americano, ha giocato 31 presenze in Ligue 1 e 3 gol. Il solito colpo a sorpresa dalla lista B di De Laurentiis dopo i tanti no rimediati in giro.

Come Natan. Un mercato che alla luce delle scelte vincenti della scorsa stagione prima di essere giudicato deve essere valutato dalle prestazioni sul campo.