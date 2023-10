Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: Rrahmani torna in gruppo, possibile panchina

Amir Rrahmani corre forte verso il rientro. Il difensore azzurro, alle prese ormai da due settimane con un guaio fisico che non gli ha permesso di giocare le ultime partite con il Napoli, questa mattina è tornato a vedere il gruppo di compagni: prima parte di allenamento insieme con il resto della rosa per il kosovaro, che ha poi svolto in parte lavoro personalizzato.

Non è ancora al 100% e sicuramente non verrà rischiato senza necessità, ma potrebbe almeno tornare in panchina domenica sera nel posticipo contro la Fiorentina, ultima gara degli azzurri prima della sosta. Chi sarà di certo assente è Juan Jesus: per lui stamattina lavoro personalizzato in campo esattamente così come il compagno Pierluigi Gollini.