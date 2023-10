​Napoli-Milan, l'analisi ignorante: Garcia out, in chiunque altro

GarciaOut non è ancora stato detto, vero?

Dopo la sculata in Champions, test più probante per gli azzurri, attesi al Maradona dal Milan.

Mi ero avvicinato alla partita con cauto ottimismo, divenuto poi MERO SCONFORTO quando ho visto le facce di Kvara&co dopo l’ultimo SPIEGONE tattico del Mangiarane. Diosanto.

Ve lo giuro, parevano ME, quando la prof di matematica finito di spiegare mi chiedeva: «Allora hai capito?» EEEEEEE

Per cui passo le ultime ore ad immaginarmi Leao, ebbro di sangue che asfalta la fascia sinistra peggio di una MIETITREBBIA, dando vita la PIOLIBALL più cinico di sempre. Non sono pronto!

Partiti. Primi quattro minuti e, a livello emotivo, già mi pare Cagliari- Frosinone, però al quadrato.

Ognuno ha le sue croci: Padre Pioli si affida a Krunic che trova subito un geniale cambio di campo. Direttamente sulla panchina.

Noi rispondiamo con Elmas, che in effetti è il migliore in campo.

Per il Milan

I rossoneri sono una BANDA DI ROTTAMI, con la consistenza del POLISTIROLO. 18 minuti e si fa male anche Kalulu. Ennesimo infortunio muscolare, cui, a fine primo tempo, seguirà quello di Pulisic. Intanto esordio stagionale per Pellegrino, che in realtà si trovava a passare dalle parti della panchina per caso.

Ma abbiamo una difesa da CAMPIONI DI SAN MARINO (col dovuto rispetto, si intende)

Cross di Pulisic, girata di testa di Giroud, Meret reattivo come me il lunedì mattina ed è 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Kvara va in 1 vs 2 e riesce a mettere in mezzo, Theo si marca STOCAZZO ma PolitaNOOOOOOOOOO divora un gol clamoroso

Uh? Hanno aperto il collegamento con Gaza?

Ah, no, è sempre il San Paolo.

E niente, a me fa sempre molto ridere che se voglio portarmi una bottiglietta d’acqua mi sequestrano il tappo perché troppo pericoloso, poi questi riescono ad introdurre il quantitativo di esplosivi che farei brillare io in caso di esonero di Garcia e tutto apposto.

Non vorrei apparire troppo caustico ma esattamente potete spiegarmi

MA COMMSANGHECHIVESTRAMUORT STATE DIFENDENDOOOOOOO???

Cross di Calabria, difesa schierata e un ex campione che oggi ha la mobilità del palo della luce e faticherebbe a giocare in Arabia, va ancora di testa ed è 0-2. IO NON HO PIU’ PAROLE

Centrocampo inesistente, difesa colabrodo. Kvara imbrigliato da Calabria che, al solito, quando se lo trova di fronte, si trasforma in Paolo Maldini Premium. La paura adesso è prendere l’imbarcata. È UN ECATOMBE CALCISTICA

Rischiamo ancora all’ultimo sussulto. Meret para, poi AMICO ORSATO ci salva ad un passo dal K.o. fischiando la fine. Ve lo giuro, speravo fischiasse tre volte. Andiamo al riposo sullo 0-2

Sintesi di questo primo tempo: Rrahmani tiene Giroud al Fantacalcio.

Ripresa. Il Mangiarane prova a rivoltare la squadra come un calzino. In Ostigard, Cholito e Olivera; out Rrahmani, Elmas e MR6, ma l’unico cambio che vorrei vedere è

Out Garcia; In chiunque altro

Ho visto delle sedie a sdraio difendere con maggiore incisività di Pellegrino. Dal nulla, POLITANO si inventa un sombrero, poi un dribbling, poi la BOMBA sotto la traversa e POLITANOPOPOPOPO’ la riapre e ci sgasa tutti. 1-2

I rossoneri la potrebbero richiudere subito, due volte in contropiede. Nella prima, Leao tutto solo fa la sua classica giocata da adolescente ribelle-Non me ne frega un cazzo- gnè gnè gnè. Pallonetto alla wallera ‘mbuttunata con Romero tutto solo.

Poi ancora Romero, che non vincerebbe un contrasto nemmeno con sua madre.

Punizione dal limite, Maignan per Halloween si è travestito da TATARUSANU e piazza una barriera che mio nonno con 20mila lire la faceva meglio. Va RASPADORI

JACK LO SFONDATOREEEEEEEEEEEEEEEEEE (di rezze)

JACK IL MIO CUORE È TUO. 2-2

A questo punto, il Napoli avrebbe l’inerzia a favore, ma inspiegabilmente sembra tirare il freno, anche grazie a qualche cambio conservativo.

Per Piotr, entra Anguissa con le treccine da Heidi e la posa da Walking Dead, che conferma che in questo momento dovrebbe stare in panchina. Possibilmente legato.

Intanto, espulso il Match-analyst del Milan, che non serve a un cazzo, visti i risultati in campo.

L’unica cosa certa è che dopo questa partita entrambi gli allenatori andrebbero cacciati. Anche Padre Pioli ha il polso dello spogliatoio, infatti riesce a farsi mandare a fanculo contemporaneamente da Leao e Giroud, che per protesta s’assetta ‘ngoppo ‘o cesso a bordocampo.

Ma Garcia ci tiene proprio a non perdere lo scettro di Pirla della partita per cui: dentro Zanoli per Politano. Ma in che senso, scusate, GARCIAAAAA?!?

Secondo giallo per Pjanic? Naaaaaaa

Secondo giallo per Natan? Oh si, questo è interessante

In cinque anni la vista di Orsato è migliorata e così chiudiamo in dieci. Io onestamente non so dirvi se quello fosse fallo o meno per cui mi rimetto al parere di CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nella SCIATTA ORGIA TATTICA finale, con svarioni che manco in Eccellenza, Calabria ci grazia da posizione pericolosissima.

Poi all’ultimo seconda, la palla dell’insperato sorpasso è sul sinistro di Kvara, ma proprio allora Maignan decide di ricordarsi di essere Maignan.

Finisce 2-2. Un punto (per come si era messo, guadagnato) che muove la classifica, ma non certo la wallera. Questo Napoli continua a non convincere

Vado a prepararmi per Halloween mi travesto da tabellone delle sostituzioni di Garcia, ciao