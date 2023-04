Napoli-Milan, post e meme social: «Saelemaekers sembrava Maradona»

Un Napoli irriconoscibile davanti a un Milan che ha nettamente meritato di passare da -23 a -20. «Stavolta gli azzurri non sono proprio scesi in campo», commentano infatti i tifosi sul web. Ben attrezzata la squadra di Pioli che ha completamente bloccato il centrocampo azzurro fino a bucare quattro volte la porta di Meret: «La cosa che fa più innervosire è che i rossoneri non hanno strafatto e di certo non erano imbattibili»; «Saelemaekers da solo in mezzo a cinque dei nostri e fa gol: lo hanno fatto sembrare Maradona»; «Hanno fatto risvegliare Leao che non faceva una doppietta da una vita», accusano i napoletani.

Certamente la partita più brutta della stagione, complice anche un clima surreale e per niente piacevole: le contestazioni non hanno di certo dato una mano alla squadra che ha giocato nel gelo di un Maradona che sembrava San Siro. Gli unici cori infatti durante la gara sono stati quelli degli ospiti. «Ma come può giocare uno come Politano attaccato dal primo minuto fino alla sua uscita senza che i suoi sostenitori rispondessero?», si chiedono in tanti.

La polemica tiene banco già da qualche giorno nelle piazze virtuali ed è esplosa proprio in occasione di un match così importante: la scelta di non far gioire i napoletani per questo meraviglioso momento calcistico con striscioni, bandiere e megafoni allo stadio non trova logica. «Ci spiegate il senso? Gli ospiti possono e noi no. Perché non possiamo festeggiare come tutti? Che facciamo di male?», sono i quesiti più che leciti dei tifosi.

Alcuni però non condividono i tempi e i modi della protesta: «I veri tifosi sostengono la squadra sempre e comunque, non trasformano lo stadio in un mortorio», è il punto di vista di molti. E tantissimi si dissociano dalle immagini di violenza viste in curva, con alcuni esponenti del tifo organizzato che pare abbiano tentato di impedire ei tifosi presenti di guardare la partita e sostenere la squadra. «Questa è una vergogna, non sono tifosi e non sono napoletani, sono solo delinquenti»; «Dovrebbero allontanare queste persone violente dallo stadio che non c’entrano nulla col tifo e con il Napoli: c’è chi paga il biglietto per stare accanto alla squadra, non possono costringerti a metterti di spalle durante la partita», è il pensiero diffuso in città.

E in questa serata storta non poteva che mettersi contro pure l’arbitro: «Direzione di gara che va verso un’unica direzione»; «Si fischia solo a favore del Milan»; «Ma questi così scarsi sempre ad arbitrare noi?», si legge sui social.

Così mentre arrivano le critiche per gli azzurri distratti e spenti, qualcuno torna sulla scaramanzia: «Tutto è cominciato da quando si è persa la maschera di Osimhen…», notano in tanti. E a gioire di questa serata non solo i rossoneri, ma anche i bianconeri: «Non supereranno mai il nostro record dei 102 punti del 2013/14»; «Una notte perfetta: vittoria nostra, sconfitta dell’Inter e vittoria del Milan sul Napoli», esultano gli juventini sul web.

E mentre il Milan festeggia per un risultato sicuramente inaspettato, resta comunque l’ottimismo in città per quella che appare una stagione magica, nonostante il passo falso. C’è però chi ci scherza: «Complimenti al Milan per la vittoria del campionato. Ah no, è ancora a -20». Solo qualcuno dei più sfiduciati è corso a togliere striscioni e festoni che hanno cominciato a colorare le strade. Ma tutto sommato non è cambiato molto ai fini della classifica di Serie A. Piuttosto la gara potrebbe essere d’insegnamento per la doppia sfida di Champions dei prossimi giorni. Perché alla fine anche in campionato «siamo ancora qua, eh già».