I prossimi giorni si preannunciano caldi sul fronte Victor Osimhen, si attende l'incontro tra il presidente De Laurentiis e il suo agente Calenda per parlare dell'ipotesi di rinnovo e ci saranno da monitorare eventuali offerte che potranno arrivare dai top club europei, a cominciare dal Psg. Il club francese è tra quelli che hanno mostrato interesse per il centravanti nigeriano del Napoli, anche perché ci sarà da sostituire Messi che ha dato l'addio e c'è Mbappè che non ha rinnovato, è in scadenza tra un anno ed è sempre seguito con attenzione dal Real Madrid.

La valutazione del Napoli di Osimhen è tra i 150 e 160 milioni, questa è la cifra da mettere sul tavolo per poter cominciare una trattativa. De Laurentiis è stato chiaro in occasione della presentazione stampa di Garcia precisando che solo se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per la «salute» del Napoli verrebbe valutata. Bisognerà vedere, quindi, se il Psg o qualche club di Premier (il Manchester United che mostrò interesse già l'estate scorsa, oppure il Chelsea) decidesse di sferrare l'assalto formulando un'offerta. E si attende di capire quello che emergerà dall'incontro tra il presidente azzurro De Laurentiis e il manager di Osimhen sul discorso rinnovo con l'ipotesi del prolungamento per altri due anni.

Victor intanto è tornato a Lagos per trascorrere qualche giorno di vacanza ed è stato accolto con grande entusiasmo. «Grazie per la calorosa accoglienza, apprezzo sinceramente tutto l'amore e il sostegno!», ha scritto l'attaccante del Napoli in un post su Instagram pubblicando diverse foto. Una stagione lunga, quella di Osimhen, conclusa con il successo con la Nigeria per 3-2 contro Sierra Leone che è valsa la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa in programma tra gennaio e febbraio 2024 in Costa D'Avorio.

Stagione lunga anche per Khvicha Kvaratskhelia, chiusa con la sconfitta della Georgia contro la Scozia e il suo rigore fallito nei minuti di recupero. L'attaccante georgiano è un punto fermo del Napoli del futuro, ha ancora quattro anni di contratto e il discorso del prolungamento per un altro anno è già ottimamente avviato. Quest'estate il club azzurro parlerà anche di altri rinnovi, a partire da quelli di Zielinski e Lozano che sono in scadenza nel 2024. Da vedere se si troverà la convergenza con quelli che sono i parametri del Napoli.

Si avvicina il 1° luglio, primo giorno utile per i club esteri per poter versare i 60 milioni della clausola rescissoria per assicurarsi il difensore sud coreano. Si attende che il Bayern Monaco formalizzi la mossa acquistando Kim Min-Jae per il quale è pronto un contratto fino al 2027. E il club azzurro si guarda intorno per la scelta del sostituto. Diverse opzioni: l'austriaco Danso del Lens, l'olandese Schuurs, il giapponese Itakura del Borussia Moenchengladbach, Scalvini dell'Atalanta, Becao dell'Udinese e Lucumi del Bologna.

Due le operazioni previste in entrata a centrocampo tenendo presente le uscite di Ndombele, che tornerà al Tottenham per fine prestito, e Demme, che è seguito in Bundesliga e quest'estate terminerà la sua avventura a Napoli. Tra i nomi caldi c'è quello dell'olandese Koopmeiners dell'Atalanta, centrocampista di qualità con una buona percentuale realizzativa, sul quale però potrebbe puntare anche l'Inter. Al Napoli piace lo spagnolo Gabri Veiga del Celta Vigo, per assicurarselo ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria di 40 milioni: un profilo giovane molto interessante seguito anche dai club di Premier League. Seguito anche il tedesco naturalizzato serbo Samardzic dell'Udinese la cui valutazione è intorno ai 25 milioni.