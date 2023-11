Salernitana-Napoli, l'analisi ignorante: bravo Garcia, forse c’è ancora una speranza

Derby campano sentitissimo a Salerno, un po' meno da queste parti, dove avvertiamo più o meno la stessa tensione che avremmo in una corsa tra girini.

La Salernitana non ha ancora vinto una sola gara quest’anno, quindi secondo voi come andrà a finire oggi?

(La mamma di) Dazn: «Rudi Garcia molto disteso che scherza». Ma beat a isso. Io appena ho visto Garcia, ho dovuto prendere il Lexotan

Partiti. È un Napoli che fraseggia bene nello stretto, scambi veloci, filtranti CALMA RAGAZZI, CALMA.

MI FATE EMOZIONARE COSÌ

Palla persa dai granata, PORNOTKA, al quale consegnerei personalmente i miei testicoli in mano e gli direi: tiè, gestiscili tu, perché come fai, fai bene

splendida visione per RASPADORO IS ON FIREEEEEE che va di SASSATA

JACK LO SFONDATOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (di rezze). 0-1

Bene, il MANGIARANE ci ha messo solo tre mesi, ma alla fine lo ha capito: Raspadori non è un mediano, né una mezzala, né un esterno, è un A-T-T-A-C-C-A-N-T-E. Bravo Garcia, forse c’è ancora una speranza

MANCPOCAZZ Come al solito fisicamente duriamo 15 minuti, poi ci sfilacciamo, i reparti si collegano e andiamo in sofferenza contro CHIUNQUE

Di Anguissa, oggi in versione turista per caso, non so se mi facciano più impressione le treccine bionde alla Heidi violata sui monti o il modo in cui sta in campo

I padroni di casa intanto giocano a Rugby e Rapuano, che non caccia un cartellino manco a pagarlo, pare in marcatura a uomo su Kvara, ma mandateci CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e finiamola con questo strazio

La Salernitana è la squadra più scarsa del sistema solare e li stiamo facendo giocare. Ed eccomi qui vostro onore.

Finale d’orgoglio azzurro, tutti passaggi corti, palla allo ZIO JACK, rasoterra su cui Ochoa si supera. Poi da angolo, Kvara a volo fuori di poco

Su “QUARASCHEMA” di Pardo direi che sono maturi i tempi per l’intervallo, anche perché devo scendere al piano di sotto a recuperare la mia wallera

Sintesi di questo primo tempo: tanto già lo so, tanto già lo so, che l’anno prossimo giochi di sabato

Ripresa: subito Raspa con Ochoa che ci dimostra che se ci fosse lui al posto di Meret forse il Napoli avrebbe qualche punto in più

Poi POLIPALO che invece ci conferma che quella tra il Napoli e i legni è una lunga storia d’amore

Ci continuiamo a mangiare l’impossibile e i gli uomini dell’Inzaghi scarso continuano a restare in partita, senza nemmeno sapere loro bene come.

Ma ecco andare in scena la fortunatissima rubrica

I CAMBIACCAZZO DI GARCIA

Che pure contro una banda di scappati di casa non rinuncia a cambi difensivi a venti minuti dalla fine: fuori Kvara, dentro Elmas

Ma cosa togli KVARA che fino ad ora sta facendo sfracelli COSAAAAA?!? MANNAGGIA TUTTE LE COSE sei da esonero ISTANTANEO

Cioè persino ALLEGRI si vergognerebbe di difendere l’1-0 con la Salernitana

In tutto questo io vorrei una spiegazione con tanto di slide e power point sul perché Anguissa, il cui cuore ha smesso di battere al 3’ sia ancora in campo e soprattutto

Ma cosa gli ha fatto Lindstrom a Garcia per venire nelle gerarchie dopo Starace? Gli ha incendiato il violino?

INCREDIBILMENTE, ora che non viene schierato da mediano, Elmas si ricorda ancora come si gioca a pallone e riesce persino a segnare ‘O DIAMANTE GREZZOOOOO. 0-2

Mi pare quasi di sentire il Mangiarane in Conferenza: “Sapevo che Elmas avrebbe segnato, perciò ho tolto Kvara”

Finale ormai senza più storia, che si segnala solo per l’ingresso tra i padroni di casa del funambolico attaccante giamaicano Trivante Stewart e per un contropiede 5 vs nessuno, sprecato passando palla al Cholito che era l’UNICO in fuorigioco. Sintesi dello stato mentale di questo Napoli

Finisce 0-2. Vinciamo, ma io comunque non riesco a togliermi dalla mente quello che eravamo soltanto pochi mesi fa: una squadra che faceva il 70% di possesso e che oggi fa fatica ad imporsi pure con un avversario che non fa quattro passaggi di fila. Una sorta di miracolo al contrario

Vado a fare gli scherzi telefonici alla Meloni in cui io CI dico We sei GiorgiaItaliana77 e lei mi risponde Si e tu chi sei e io di rimando: STOCAZZO, ciao