Nuovi Asus Vivobook: stile, design e prestazioni di primo livello

Due nuovi modelli parte della lineup 2022 di notebook ASUS Vivobook saranno presto in Italia, lo ha annunciato Asus. Il nuovo portafoglio di potenti notebook lifestyle della gamma Vivobook assicura grandi prestazioni per la produttività quotidiana, un’eccellente qualità del display per l'intrattenimento e una lunga durata della batteria.

La nuova gamma di portatili si compone di laptop per la vita di tutti i giorni, sempre pronti a svolgere con leggerezza il proprio compito, sia che si tratti di lavoro d'ufficio o personale, di presentazioni o di gioco. Per i carichi di lavoro più impegnativi, l'ultimo processore Intel Core i7 (i5 per Vivobook 15X) di 12a generazione è significativamente più veloce della generazione precedente e, con 8 GB di memoria veloce e 512 GB di archiviazione SSD, c'è tanta potenza in riserva quando occorre.

Ogni nuovo modello Vivobook offre un'eccezionale sistema di dissipazione del calore grazie a due heat pipe potenziate e a una nuova ventola IceBlades che accelera efficacemente il trasferimento del calore. La ventola, a 87 pale, è realizzata con un polimero a cristalli liquidi che la rende più leggera e sottile; ogni pala ha un design aerodinamico con curvatura 3D, che consente di ottenere una migliore portata e una minore rumorosità. Inoltre, le ventole IceBlades utilizzano un cuscinetto fluidodinamico, che riduce vibrazioni e il rumore. I nuovi Asus Vivobook sono inoltre in grado di offrire una connessione completa grazie alla varietà di porte I/O. Sono presenti una porta USB-C 3.2 Gen 1, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un'uscita HDMI e un jack audio combinato, per collegare facilmente tutte le periferiche, i display e i proiettori esistenti.

Vivobook 15

Tutto in Vivobook 15 è audace e migliorato, a cominciare dalle prestazioni, garantite dall’ultimo processore Intel Core i7 di 12a generazione, in grado di raggiungere una velocità Turbo Boost di 4,7 GHz, la più performante fino ad oggi! Il display NanoEdge di questo laptop, chiaro e sottile (disponibile anche come touchscreen), è un vero piacere per gli occhi, ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo il rischio di affaticamento durante le sessioni di visione.

La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice la condivisione di presentazioni e materiali e la retroilluminazione opzionale della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti poco illuminati. Il prodotto sarà disponibile sull’e-commerce ASUS da fine ottobre in diverse colorazioni – Quiet Blue, Icelight Silver o Terra Cotta – al prezzo di 919 euro.

Vivobook 15X

Vivobook 15X OLED si differenzia all’interno della gamma per il suo display con rapporto di aspetto 16:9. Questo schermo HDR NanoEdge è superluminoso e offre una gamma cromatica DCI-P3 al 100% di livello cinematografico con colori ultravividi; inoltre è PANTONE Validated, per un'accuratezza dei colori di livello professionale, gode della certificazione TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu ed è il primo display OLED per laptop con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms.

La cerniera lay-flat in dotazione, è stata progettata con precisione e consente di condividere facilmente i contenuti con gli altri o di collaborare con un gruppo di persone intorno a un tavolo. La tecnologia 3D Noise Reduction (3DNR) e i nuovi effetti della webcam in MyASUS portano l’esperienza di videochiamata a un livello superiore. 3DNR migliora significativamente la nitidezza dell'immagine della webcam, mentre agli effetti si aggiungono diverse utili funzioni di elaborazione delle immagini, tra cui la sfocatura dello sfondo per una maggiore privacy, l'ottimizzazione dell'illuminazione per mantenere i volti in ombra, il tracciamento del movimento per mantenere sempre l'inquadratura centrale e il tracciamento degli occhi per evitare che si noti la distrazione dalla telecamera.

Vivobook 15X OLED è già disponibile in due colorazioni - Quiet Blue e Transparent Silver - al prezzo di 839 euro.