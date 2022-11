Honor Magic Vs, l’innovativo pieghevole è realtà in Cina

Honor ha annunciato il lancio in Cina del Magic Vs, foldable che supera i parametri di riferimento del settore in quanto a design, display e prestazioni. «Siamo entusiasti di presentare il nostro flagship pieghevole di nuova generazione. Magic Vs racchiude innovazioni rivoluzionarie e un'esperienza d'uso eccezionale in un design elegante e raffinato», ha dichiarato George Zhao, Ceo di Honor Device. «Magic Vs sarà il nostro primo smartphone pieghevole a debuttare sui mercati esteri e siamo certi che offrirà enormi progressi, trasformando il modo in cui le persone di tutto il mondo utilizzano i loro smartphone».

Eccezionalmente sottile e leggero, il Magic Vs è sottile 12,9mm quando è piegato e pesa solo 261g, caratteristiche che lo rendono il pieghevole più leggero del settore.La batteria in dotazione da 5000 mAh è la più grande della categoria è garantisce autonomia per un utilizzo che dura tutto il giorno. Il design simmetrico e all’avanguardia del Magic Vs gli conferisce un aspetto e una sensazione di qualità superiori. In più, grazie al sofisticato design della cerniera, lo smartphone si piega senza spazi e offre un display senza pieghe quando viene aperto.

Per contribuire alla leggerezza, Honor ha adottato una cerniera super leggera senza ingranaggi, accuratamente realizzata con una tecnologia di lavorazione a fusione in un unico pezzo, che riduce drasticamente il numero di componenti della struttura da 92 a 44, pur mantenendone la durata e la robustezza.

Costruita con materiali di grado aerospaziale, la cerniera è in grado di resistere a oltre 400.000 pieghe, equivalenti a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno, creando un nuovo punto di riferimento nel design degli smartphone pieghevoli.

Magic Vs vanta un display da 6,45 pollici quando è piegato, con un rapporto schermo/corpo del 90%, che consente di visualizzare contenuti e inserire testi con estrema facilità. Quando è aperto, il device offre un'esperienza simile a quella di un tablet con un display interno da 7,9 pollici, perfetto per coloro che desiderano un multitasking senza sforzo e una maggiore superficie. Il device supporta una gamma di colori dci-p3 al 100% e offre fino a 1,07 miliardi di colori, consentendo immagini straordinarie con colori fedeli alla realtà. Con una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz, gli spettatori possono godere di un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, sia che guardino film, che navighino sul web o giochino. Lo schermo offre anche una nuovissima funzione, il circadian night display, che riduce efficacemente gli effetti negativi della luce blu.

Il comparto fotografico è dotato di un sistema a tripla fotocamera che comprende un sensore principale Imx800 da 54mp, un ultra-wide & macro da 50mp e una fotocamera con zoom ottico 3x da 8mp, che consentono di catturare immagini accattivanti con dettagli molto approfonditi.

Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 19, il Magic Vs offre prestazioni da flagship. Le eccellenti prestazioni della gpu e cpula migliorata efficienza energetica, sono garanzia di un'esperienza d'uso veloce e fluida. Il foldable è inoltre dotato di 8gb di Ram e 256 di memoria di archiviazione o, in alternativa, 12gb di Ram e 256/512gb di memoria, che aumentano la velocità di elaborazione e la capacità di memoria complessive.

Infine, grazie al supporto alla rincariva veloce di 66W la batteria si ricarica al 100% in soli 46 minuti.

Attendiamo comunicazione da parte di Honor della data in cui il device sarà disponibile anche in Italia.