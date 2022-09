Alta Irpinia, scoperta discarica abusiva di eternit e rifiuti pericolosi

Una discarica abusiva di eternit e rifiuti pericolosi scoperta in Alta Irpinia. I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno avviato un’indagine a seguito del rinvenimento, nel territorio di Aquilonia, di rifiuti speciali pericolosi.

Tra cui, appunto, eternit e conglomerato cementizio notoriamente considerato altamente dannoso per la salute. Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’Arpac, per il prelievo di frammenti al fine di espletare le successive analisi di laboratorio per la caratterizzazione di tali rifiuti. I Carabinieri hanno provveduto a delimitare l’area interessando la competente autorità amministrativa e la Procura della Repubblica di Avellino.