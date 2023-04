Apollosa, al via il corso della scuola regionale di polizia locale in protezione civile

Ha preso il via questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Apollosa, il corso di formazione della durata di 30 ore organizzato dalla scuola regionale di polizia locale in materia di protezione civile. Il percorso formativo, rivolto agli operatori della polizia locale della Campania, si terrà anche il 21 e 28 aprile e nelle giornate del 2, 5 e 9 maggio, dalle 8.30 alle 13.30. Tanti i partecipanti provenienti da ogni parte della regione e, tra essi, in qualità di uditori, alcuni volontari della protezione civile segnalati dai comuni coinvolti nell’attività formativa. Presenti alla prima giornata del corso il sindaco di Apollosa Danilo Parente, il dirigente della scuola regionale di polizia locale Dionisio Limongelli, il responsabile della didattica Ettore Rossi e il presidente del Consiglio comunale con delega alla protezione civile Vincenzo Maio.

«Ringrazio la Scuola regionale di polizia locale diretta da Dionisio Limongelli - dice lo stesso Parente - per aver accolto il mio invito ad organizzare, ad Apollosa, il corso regionale di formazione rivolto agli operatori della polizia locale della Campania oltre che ai volontari della Protezione civile. Crediamo fermamente che la formazione e l’aggiornamento rappresentino gli elementi indispensabili per affrontare al meglio le sfide con cui, chi opera quotidianamente sul campo, è chiamato a cimentarsi».

Inoltre, il primo cittadino di Apollosa spiega che «il corso risulta prezioso anche per il Gruppo Intercomunale di Protezione civile tra i Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, sul quale con i sindaci dei comuni coinvolti stanno lavorando. Con l’occasione ringrazio anche il nostro comandante della Polizia Municipale, Francesca Nunzio Genovino, e il direttore del corso, Angelo Savoia, per il supporto che hanno dato e che daranno ai promotori per la buona riuscita dell'iniziativa».